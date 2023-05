Com sorteios e brindes, shoppings de Londrina se preparam para o Dia dos Namorados

Os shopping centers de Londrina preparam ações para incentivar a visitação e as vendas para o Dia dos Namorados, que é celebrado no dia 12 de junho no Brasil. Os shopping centers de Londrina preparam ações para incentivar a visitação e as vendas para o Dia dos Namorados, que é celebrado no dia 12 de junho no Brasil. Decoração especial e promoções com premiações estão entre os atrativos para os consumidores.







Com início nesta sexta-feira (26), o Boulevard Londrina Shopping lança sua promoção compre e ganhe para a data romântica e, a cada R$ 500 em compras, o consumidor pode fazer a troca por um vinho Rito Merlot ou por um Sauvignon Blanc. As trocas estão limitadas a uma unidade por CPF. A Central de Trocas fica no piso superior, ao lado da loja Recco.

“O Dia dos Namorados tem tudo a ver com compartilhar emoção. Por isso, escolhemos vinhos para a nossa campanha com o objetivo de oferecer um produto que possa ser compartilhado na celebração do amor”, afirma Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping.





O Royal Plaza Shopping preparou um um espaço romântico instagramável para os apaixonados, que poderá ser visitado entre os dias 1º e 12 de junho. No térreo, o cenário preparado pela decoradora Cacilda Furlan, especialista em casamentos, será dedicado aos casais para registrar o momento com fotos. O local contará com uma fonte, um balanço e um coração em paetê dupla face que permite que o casal escreva mensagens personalizadas. É uma oportunidade para celebrar o amor e criar memórias especiais.

Além disso, quem juntar notas fiscais no valor de R$ 100, ganha uma foto impressa estilo Polaroid da Foto Célula, parceira da ação promocional.