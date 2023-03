Começa nesta quarta-feira o prazo para declaração do Imposto de Renda

A Receita Federal começa a receber nesta quarta-feira (15) as declarações do Imposto de Renda de 2023.





São esperadas cerca de 39 milhões de declarações em todo o país, sendo aproximadamente 360 mil da região de Londrina, de acordo com o delegado da Receita Federal em Londrina, Reginaldo Cezar Cardoso.







Emerson Agra, diretor-financeiro do Sescap-LDR (Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina), informa uma mudança no prazo de declaração este ano.

“Historicamente, a declaração começava no início de março e acabava no final de abril. Agora, com a nova mudança, a Receita colocou o prazo para o dia 15 de março e também prorrogou para 31 de maio”.





Outra novidade é a declaração pré-preenchida. “Vai ficar mais fácil importar dados como saldo bancário, compra e venda de imóveis. Isso vai facilitar muito a declaração, porque minimiza a chance de erros que podem resultar em malha fiscal”, argumenta Agra.

Os contribuintes com imposto a restituir que optarem por receber os valores por Pix na declaração do Imposto de Renda 2023 vão entrar na lista de prioridades de restituição da Receita Federal e terão o dinheiro antes.





A mesma regra vale para quem, em 2023, optar pela declaração pré-preenchida do IR.

Neste ano, há novas regras para o envio do documento. Quem é obrigado a declarar e perde o prazo paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.





