Comércio varejista cresce 12% de janeiro a julho no Paraná, acima da média nacional

O volume de vendas no comércio varejista ampliado cresceu 5,4% no Paraná nos primeiros sete meses do ano, volume acima da média nacional, de 4,7%. O levantamento leva em conta todos os segmentos comerciais, incluindo venda de materiais de construção, veículos e autopeças.





Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quinta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A pesquisa ainda mostra que as vendas no setor aumentaram 12% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, e 0,2% em relação ao mês anterior, ambos acima da média brasileira, que cresceu 7,2% e 0,1%, respectivamente. Já no acumulado de 12 meses, entre agosto de 2023 e julho de 2024, o avanço paranaense foi de 3,2%.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As vendas no atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo também registraram um 15,6% em julho em relação a junho deste ano, ficando em segundo lugar na lista, atrás apenas do Distrito Federal (19,2). Em todo o Brasil, o crescimento foi de 0,6% nesse segmento.





As vendas de materiais de construção também tiveram avanço relevante em julho. Na comparação com julho de 2023, o crescimento foi de 19,2%, 8,2 pontos percentuais acima da média nacional e também o segundo melhor resultado do País. A alta no acumulado do ano chegou a 13,3%, quase quatro vezes mais a média nacional (3,4%) e também o segundo maior volume do País, atrás da Bahia (20,9%). E no acumulado de 12 meses, as vendas paranaenses subiram 8,7%, contra 1,9% da média nacional.

Publicidade





O comércio de veículos, motocicletas, partes e peças foi outro destaque no Estado, com crescimento de 29% em julho em comparação ao mesmo mês do ano passado. Nos primeiros sete meses, o avanço foi de 18% e, no acumulado do ano, 13,9%. As vendas paranaenses nesse segmento tiveram desempenho superior às nacionais em todos os períodos analisados pelo IBGE.





Já na análise do varejo, excluindo os segmentos citados acima, o Paraná avançou 0,5% em comparação a junho, 2,6% em relação a julho do ano passado, 3,8% entre janeiro e julho em relação a igual período do ano anterior e 2,8% no acumulado de 12 meses.

Publicidade