Buscas on-line por celulares compatíveis com 5G disparam em junho

O início das operações da rede 5G de telefonia celular no Brasil alavancou , no mês de junho, um forte crescimento na internet de buscas por aparelhos habilitados a operar com essa nova tecnologia. O aumento foi na ordem de 5.855%, quando comparado ao mesmo período de 2021. Os dados são do Radar Simplex, plataforma que usa inteligência artificial para captar as tendências em pesquisas on-line feitas em mais de dois milhões de landing pages de grandes e-commerces nacionais, bem como nos principais buscadores do mercado. De acordo como os dados da plataforma, as buscas se concentraram, principalmente, nos modelos de entrada ou de preços mais baixos.

João Lee, sócio fundador da Simplex, considera que o início das operações da rede 5G no país, que começou por Brasília neste mês, estimulou as pessoas a buscar aparelhos compatíveis. “Ao que tudo indica, muita gente já está se antecipando para poder aproveitar todo o potencial da tecnologia 5G, muito mais veloz, e que deve ser disponibilizada nos principais centros urbanos do país ainda este ano”, acredita.