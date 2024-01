Confira cinco estratégias para economizar na compra de material escolar

A chegada de um novo ano sempre traz a preocupação com diversas despesas com impostos e taxas associativas. Além disso, com o início das aulas, há demanda da atenção dos pais para a compra do material escolar, que frequentemente envolve lista extensa de itens.







Claudio Munhoz, coach e consultor financeiro que presta serviços pelo GetNinjas, compilou algumas orientações para economizar nesse aspecto.

Confira:





Examine com cuidado a lista





Não é preciso seguir à risca tudo o que a escola pede. Muitas vezes, as instituições incluem materiais muito específicos, quantidades excessivas de certos itens e, até mesmo, indicam a marca. Nesses casos, é recomendável avaliar a real necessidade de cada item e evitar compras desnecessárias.





Aproveite o que pode ser reutilizado

Mesmo que as crianças geralmente apreciem a ideia de estrear materiais novos no novo ano, reutilizar parte do material do ano anterior pode representar uma economia significativa. Antes de comprar, avalie quais itens podem ser reaproveitados, poupando recrusos para outras necessidades.

Faça compras em grupo com outros pais





Algumas lojas têm preços diferenciados para vendas em atacado, permitindo bons descontos ao comprar em grande quantidade. Assim, é interessante combinar com outros pais para que todos possam se beneficiar dessa abordagem coletiva.





Opte por pagamento à vista com desconto

Essa regra geral de compras se aplica também à aquisição de material escolar. Busque sempre fazer o pagamento à vista para obter descontos. Parcelamentos ou financiamentos costumam incorrer em juros, e, mesmo que o parcelamento no cartão seja oferecido sem juros, negociar um desconto para pagamento à vista pode ser vantajoso.





Faça compras sem os filhos e tenha uma lista clara e objetiva





Após decidir quais itens comprar e as quantidades necessárias, prefira realizar as compras sem a presença dos filhos. Na loja, os pais muitas vezes cedem aos pedidos dos filhos para comprar itens mais caros ou que não estão na lista. Além disso, leve uma lista clara e objetiva dos itens a serem adquiridos. Essas medidas simples terão um impacto positivo na economia das compras de material escolar.