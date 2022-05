Confira o funcionamento do comércio nesta semana em Londrina

Está pensando em programar a semana? Saiba como será o funcionamento do comércio de rua de Londrina. De segunda-feira (9) a sábado (14), a abertura é das 8h às 18h. No entanto, aos sábados, muitos lojistas antecipam o fechamento. No domingo (15), estarão fechadas.

As informações são da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), com base na convenção coletiva Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina)/Sindecolon (Sindicato dos empregados no comércio de Londrina)e assessorias dos shoppings.

