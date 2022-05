Sanepar terá de refazer parte de obra na Avenida Ayrton Senna, em Londrina

Os motoristas e pedestres que passam pela avenida Ayrton Senna, na zona sul de Londrina, já perceberam que o trecho entre a rua Ulrico Zuinglio e a avenida Madre Leônia Milito está com parte do asfalto faltando, ou seja, apenas nas pedras. O corte do pavimento faz parte do serviço que a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) está executando para troca da tubulação que leva água do Ribeirão Cafezal até a estação de tratamento da avenida Juscelino Kubitscheck.

No entanto, faz alguns dias que operários não promovem nenhum trabalho no lugar. É que a prefeitura notificou a companhia para que interrompesse de forma imediata a substituição das adutoras neste quarteirão. Técnicos do município identificaram que o projeto estava sendo feito fora do que havia sido apresentado pela Sanepar e aprovado pelo poder público.

O planejamento era de que a tubulação fosse instalada na calçada e não próximo ao meio-fio, na área de estacionamento, como foi feito. “Temos projeto de construir uma trincheira no cruzamento da avenida Ayrton Senna com a Madre Leônia e se a tubulação ficar no asfalto, naquele trecho, vai ficar encostada na ‘cortina’ da obra. Tivemos que notificar a Sanepar para que fizessem certo. Eles erraram”, constatou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa. O documento foi enviado para a companhia há cerca de dez dias.





Enquanto o conserto não é feito, motoristas e comerciantes estão insatisfeitos com a situação do asfalto. As pedras saíram em alguns pontos e o buraco tem aumentado. “É um perigo alguém escorregar de moto aqui ou até mesmo ciclista cair. Tem muita pedra solta na pista”, afirmou o entregador Mauro José Dias. “Acaba com o pneu do carro passar por esse buraco. Se erraram, tem que arrumar logo, porque aqui é via de grande movimentação, está feio”, reclamou a desing de interiores Luciana Freitas.





