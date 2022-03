Conflito na Ucrânia já reflete nos preços de fertilizantes entregues no Porto de Paranaguá

A guerra entre Rússia e Ucrânia já está afetando o mercado de fertilizantes. Em apenas uma semana, foram registrados aumentos de até 5,8% nos preços das principais matérias-primas fontes de nitrogênio, fósforo e potássio, segundo dados da CNA (Confederação Nacional da Agricultura).

Produtos como a ureia, cloreto de potássio e fosfato monoamônico valorizaram 5,8%, 0,5% e 1,1%, respectivamente, em comparação ao preço da semana anterior no posto localizado no Porto de Paranaguá.



“O movimento de alta desses fertilizantes nos portos internacionais segue o mesmo movimento”, analisa Ana Paula Kowalski, técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema Faep/Senar-PR.





Ela acrescenta que os preços dos fertilizantes, que já estavam elevados, devem aumentar ainda mais a partir de agora.





“Antes da deflagração da guerra, a tendência era de preços mais estáveis a partir do segundo semestre e um recuo das cotações no mercado internacional. Agora o movimento é inverso, de alta nos preços e preocupação com a oferta interna após o plantio de verão”, pontuou.

