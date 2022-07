Conheça cinco ferramentas que vão te ajudar com o seu negócio na internet

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Os últimos anos têm sido decisivos para o mercado digital. Com um crescimento em alta velocidade, é muito difícil encontrar um consumidor que já não tenha vivido uma experiência on-line. Seja você um dentista, estilista, contador ou dono de uma loja ou empresa, para atender mais clientes e crescer dentro do seu negócio é indispensável investir no mundo digital, criar conteúdo, oferecer suporte, contato ágil e outras facilidades.

Existem diferentes maneiras de enxergar o mercado digital e adaptar suas soluções para o contexto de uma empresa. O investimento em softwares e no marketing digital são duas alternativas interessantes, que deixaram de ser um diferencial para se tornar uma necessidade que influencia diretamente no sucesso de um negócio.



A integração no mercado digital deve partir de uma análise do contexto e das particularidades de cada profissão. Por exemplo, empresas de serviços podem investir em marketing digital como ferramenta para divulgar seus serviços, enquanto por outro lado, as empresas de operações comerciais podem alavancar suas vendas a partir de ferramentas digitais para vender produtos digitais ou físicos pela internet.



Para os inexperientes na área não é preciso começar do zero. Hoje em dia existe uma série de ferramentas para facilitar esse tipo de tarefa e ajudar empreendedores a divulgar ou vender seus serviços e produtos pela internet.

Canva





Se você tem pouca experiência com design, a Canva pode ser uma alternativa muito útil a programas de edição de imagens e apresentações como Power Point e Photoshop, mas as utilidades da plataforma vão até edição de vídeos e criação de websites.



Sem a necessidade de baixar um programa é possível trabalhar em designs para redes sociais, apresentações, cartazes, cartões, revistas, memorando e diversos de outros formatos com milhares de templates editáveis. É uma plataforma focada em imagens.

Manycontent





Se você quer facilitar todo o processo de criação de conteúdo, a startup brasileira Manycontent têm uma tecnologia inovadora respeitada a nível internacional, que diferentemente do Canva é uma plataforma para criar escrever textos e imagens de forma automática. A Inteligência Artificial da plataforma é capaz de criar postagens para diversos segmentos em vários formatos diferentes.

A Manycontent é sucesso entre donos de pequenas e médias empresas, prestadores de serviços e influenciadores, pois oferece a possibilidade de aprovar, negar ou editar conteúdos e todo conteúdo criado é único e exclusivo, já que é produzido a partir de dados colhidos previamente no cadastro. Conforme o usuário aprova, nega ou edita os conteúdos, os dados são utilizados para melhorar a experiência do usuário e melhorar a eficiência do conteúdo a partir da inteligência artificial.



Na plataforma também é possível programar postagens no Instagram, Facebook, Twitter e outras redes sociais, já que a startup é parceira oficial das principais empresas do setor.

Buzzsumo





BuzzSumo é uma ferramenta muito poderosa para identificar o conteúdo que mais engaja nas redes sociais sobre um determinado assunto. A dinâmica é bastante simples: digite o tópico que deseja analisar na barra de pesquisa, e o app retornará o conteúdo mais compartilhado e separado das principais redes sociais.

Para tornar sua busca mais intensa, o BuzzSumo permite filtrar seus resultados por data, dialeto, país, domínio e tipo de conteúdo. Além da pesquisa também oferece um painel de tendências em tempo real que também pode ser filtrado por tópicos como negócios, tecnologia, notícias, divertimento, vídeos e personalização. Pode ser uma ferramenta poderosa para quem quer manter as redes sociais atualizada com assuntos em alta.



Ao analisar os conteúdos mais comuns, é possível identificar correlações entre palavras-chave, tipo de dialeto, títulos, descrições, profundidade, entre outras informações que podem ajudar a gerar ou otimizar o conteúdo do conteúdo com base em dados de fidelidade atualizados em tempo real.

Keyword





A Keyword.io é uma ferramenta que ajuda a descobrir quais são as palavras e termos que as pessoas estão digitando nos principais mecanismos de busca (Google, YouTube, Bing, Amazon e App Store). Usar os resultados do Google AutoComplete para gerar centenas de sugestões de palavras longas.Ela utiliza os resultados do Google Autocomplete para gerar centenas de sugestões de palavras long-tail.

Para otimizar a busca, é possível adicionar palavras-chave negativas e, assim, filtrar termos que não agregam valor a essa análise. Outro recurso interessante é a lista de perguntas, o que significa que a ferramenta consegue identificar quais são as dúvidas mais frequentes sobre determinado tema, dessa maneira empreendedores podem criar soluções e conteúdos mostrando essas soluções para atrair clientes, além de benefícios para o marketing e SEO.

Google Analytics