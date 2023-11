Consumidores de Londrina, Maringá e mais 4 municípios levam R$ 10 mil do Nota Paraná

O Nota Paraná contemplou moradores de seis municípios com prêmios de R$ 10 mil, em sorteio que ocorreu na quinta-feira (9). Os ganhadores podem verificar os bilhetes sorteados através do aplicativo ou do site do Nota Paraná, e transferir o valor para a conta cadastrada no programa.





Os sorteados são de Curitiba – dos bairros Boqueirão (final do CPF 258-75) e Cabral (389-53); de Maringá (Noroeste) - dos bairros jardim Imperial (519-34), jardim Alamar (final do CPF 321-43), jardim Andreia (941-91) e Zona 07 (329-68); de Londrina, da Gleba Fazenda Palha (989-76); de Campo Largo (Região Metropolitana de Curitiba), bairro Águas Claras (489-96); de Ponta Grossa (Campos Gerais), bairro parque Nossa Senhora das Graças (859-34) e de Campo Mourão, bairro Jardim Tropical I (final do CPF 679-57).

Além dos contemplados com R$ 10 mil, o último sorteio premuou um morador de Pato Branco (Sudoeste) com o valor máximo de R$ 1 milhão. O segundo e o terceiro maiores premiados, nos valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil, foram para consumidoras de Curitiba.





Outras 15 mil pessoas tiveram prêmios de R$ 50 e, 8 mil prêmios de R$ 100 foram distribuídos por meio do Paraná Pay, voltados a atividades de turismo, postos de combustíveis e distribuidoras de gás. Ainda é possível transferir para a conta bancária cadastrada no Nota Paraná.

ENTIDADES SOCIAIS





Houve o sorteio para entidades sociais. O programa tem cadastradas 1.730 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego. Todas elas recebem ao menos R$ 100, além de concorrerem a 40 prêmios de R$ 5 mil.

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não informa seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios, concedidos de acordo com as compras, vão para a entidade, que terá mais chances de ser contemplada.





Ao todo, entidades sociais de 25 cidades foram sorteadas no último sorteio. É possível ver a lista completa AQUI .

DOAÇÃO AUTOMÁTICA





Desde o mês passado, os consumidores podem vincular o CPF ao CNPJ de uma instituição social para a transferência automática de créditos fiscais. Assim, todas as notas emitidas nas suas compras são transferidas para uma entidade escolhida através do site do Nota Paraná. Há a opção de alterar ou cancelar as doações automáticas.

COMO PARTICIPAR





A participação no Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, o que lhes permite a acumulação de créditos. Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.





Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.