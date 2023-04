Contador promove aulas gratuitas para ensinar investidores a declararem IR sozinhos

As aulas gratuitas têm o objetivo de ensinar o passo a passo para o investidor realizar todas as apurações mensais e declarações relacionados a qualquer tipo de mercado de renda variável operado.

De acordo com ele, o prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física vai até 31 de maio.

“Nós queremos ensinar os investidores a realizarem sozinhos suas obrigações com a Receita Federal, desde a apuração mensal, passando pela compensação de prejuízos até o momento da declaração, o qual estamos vivenciando agora”, explica o contador Luis Fernando Cabral, especialista em contabilidade para investidores, do Grupo Contador do Trader.

As aulas serão online, nos dias 8, 11 e 15 de maio, sempre às 19h, através de um link no YouTube compartilhado com os inscritos, que deverão realizar a inscrição através da internet .

O CDT (Grupo Contador do Trader) promove, na primeira quinzena de maio, o Investidor Blindado, uma série de três aulas gratuitas para ensinar investidores a realizarem sozinhos a declaração e o pagamento do Imposto de Renda (IR) sobre operações de renda variável.

O Grupo Contador do Trader, especialista em contabilidade para investidores, lançou um treinamento que ensina esse público a realizar a apuração e a declaração do IR (Imposto de Renda) sozinho.

Luis Fernando explica que a aula do dia 8 será sobre o mercado Forex, de transações de câmbio e divisas, realizado em pares de moedas. No dia 11, será a vez de falar do mercado internacional. E no dia 15, o assunto é a criptomoeda.





“Cada tipo de investimento em renda variável é diferente um do outro, tem algum detalhe específico. Vamos falar sobre esses assuntos, mas, também, temos cursos destinados a quem quiser se aprofundar em outras áreas do conhecimento”, explica o contador.

Quem quiser, poderá comprar o módulo completo das aulas sobre algum mercado específico, por R$ 297. Mas, quem preferir, poderá adquirir o curso completo, com todos os módulos, por R$ 997.





“Muitos investidores operam mais de um mercado, então, no curso completo temos módulos e lives que foram gravadas”, diz Luis Fernando. Segundo o especialista, quem fizer o curso completo terá condições totais de realizar todas as obrigações com a RF sozinho.





“Mas, quem quiser, também pode contratar a assessoria de uma empresa especializada, que nós também oferecemos, principalmente, se o investidor não quiser ter preocupações.”