Crescem em 2% consumidores com crédito recuperado em setembro, aponta Acil

O número de consumidores que conseguiram deixar a restrição ao crédito cresceu em 2% em setembro de 2021, na comparação com o mesmo mês de 2020.

Nos nove meses de 2021, os consumidores que conseguiram sair do cadastro de negativados são 10% superiores aos do mesmo período de 2020. Por outro lado, os consumidores que deixaram de pagar alguma conta e tiveram seu nome levado ao cadastro de restrição de crédito diminuíram em 4% na comparação com o mesmo mês do ano passado.



Para o consultor econômico da Acil, Marcos Rambalducci, o menor percentual de consumidores negativados, aliado ao crescimento daqueles que conseguiram limpar o nome, fez com que a base de clientes com capacidade para tomar crédito aumentasse neste mês de setembro.





"Com a recuperação dos postos de trabalho, tanto nos indicadores de emprego formal como de emprego informal, este número deve continuar a trazer resultados positivos em termos de aumento da base de clientes com potencial de crédito, o que é animador para todo o comércio varejista de nossa cidade, no momento em que se aproximam as datas comemorativas mais importantes do ano", avalia Rambalducci.