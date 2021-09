Microempreendedores individuais poderão contar com crédito fácil e rápido em Londrina

Os microempreendedores individuais (MEIs) contarão com uma nova concessão de crédito fácil e rápido, o programa TransforMEI. A Prefeitura de Londrina realiza o lançamento nesta quinta-feira (2), às 9h, no gabinete do prefeito Marcelo Belinati, localizado na Avenida Duque de Caxias, 635.



O programa tem como objetivo alavancar os pequenos negócios através do incentivo ao crédito para capital de giro e investimento dos MEIs, com aporte da Prefeitura junto ao Fundo de Risco da Garantinorte. “Como o próprio nome diz, o programa tem objetivo de transformar a vida dos MEIs e auxiliá-los a mudar de patamar do seu negócio, porque eles terão até 48 meses para pagar, com taxas de juros de 0,70 mais a variação do CDI, o que é extremamente vantajoso para quem solicitar esse crédito. Isso dá ao microempreendedor individual condições para cumprir com suas obrigações”, explicou o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos.





Para isso, os interessados deverão preencher um formulário na internet, que será lançado nesta quinta, durante o anúncio do prefeito. Nele devem estar informações importantes como nome, e-mail, empresa,CNPJ e outras informações. Posteriormente, os dados serão analisados, assim como a documentação que deverá ser apresentada.

A concessão de crédito varia de R$ 12.600,00 até R$ 30 mil, tendo até 48 meses para pagar, com taxas de juros de 0,70% mais a variação do CDI. Conforme explicou o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, semanalmente, haverá atendimento exclusivo para os MEIs na sede da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER).

Presencialmente, ele será das 9h às 12h, na Rua Pernambuco, 162, no Centro. Por meio do Whatsapp, será das 8h às 18h. Os interessados poderão entrar em contato nas terças-feiras, com Hugo Alves, pelo (43) 9 9124-7373; nas quartas-feiras, com Bruna Fernandes, pelo (43) 9 8858-0208 e nas quintas-feiras, com Bárbara Perazolo, pelo (43) 9 8816-8463.