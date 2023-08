Cresol acreditando no campo e na força da agricultura familiar

Pode não parecer, mas 2024 já começou para a agricultura brasileira. Com a necessidade de um

cuidadoso planejamento, a Cresol já está trabalhando com os recursos do Plano Safra

Publicidade

Publicidade

2023/2024. A cooperativa financeira anunciou um aumento de repasses no próximo ano agrícola

e deve operacionalizar mais de R$ 15 bilhões nas linhas de custeio e investimento, um

Publicidade

crescimento de 80,7% frente aos R$ 8,3 bilhões da safra 22/23, repassados em

aproximadamente 117 mil operações.

Publicidade





Entre as novidades previstas pelo Governo Federal para este novo ciclo estão condições

diferenciadas para agricultura de baixo carbono, recursos específicos para produção familiar e

Publicidade

juros de 4% a.a. para quem cultiva itens da cesta básica, como arroz, feijão, mandioca, tomate,

leite e ovos.

Publicidade





As linhas de crédito da Cresol para o setor englobam o Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar (Pronaf), voltado a micro e pequenos produtores, com taxas de 3% a 6%

Publicidade

a.a.; o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), com taxas de até 8%

a.a.; e taxas de até 12% para outros enquadramentos.

Publicidade





A Cooperativa também confirmou a continuidade da parceria com o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na operacionalização dos recursos.





“Atualmente, nós somos a principal operadora do BNDES para as linhas de custeio e

investimento do Pronaf. Além disso, estamos sempre em busca de parcerias, tanto com as

instituições governamentais quanto privadas, para viabilizar estes repasses para os produtores.





Apesar de a safra 23/24 estar começando agora, o nosso trabalho começou com bastante

antecedência e já trabalhamos muito para captar esses recursos”, comenta o vice-presidente da

Cresol Confederação, Adriano Michelon.





Em 2022, a instituição financeira cooperativa foi o maior operador agro do BNDES, somando

R$ 4,7 bilhões em 81.437 contratos aprovados, o que representa a pulverização dos recursos e o

acesso dos produtores rurais ao Plano Safra. “Nós temos uma participação efetiva na construção

do Plano Safra e hoje somos referência para outras instituições porque isso é o que move a

Cresol desde o início da nossa história, lá em 1995. Está no nosso DNA sempre buscar o melhor

para o nosso agricultor, não só em recursos, mas também em fazer com que esses valores

cheguem ao produtor rural e façam a diferença na propriedade, na produção, enfim, na vida

dele”, completa Cledir Magri, presidente da Cresol Confederação.





O Plano Safra 2023/2024 para a agricultura e pecuária empresarial, que atende médios e grandes

produtores, terá R$ 364,22 bilhões para custeio e investimentos. O volume é 26,8% maior que o

total da edição anterior. Já o valor destinado ao Plano Safra da Agricultura Familiar 23/24, que

engloba linhas como o Pronaf, é de R$ 71,6 bilhões, aumento de 34%.





É a Cresol dando a sua contribuição para o sucesso de um plano governamental que elegeu a

agricultura familiar como um dos pilares para a agropecuária brasileira ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)