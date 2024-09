Curitiba sedia 11ºCongresso Nacional Moveleiro no início de outubro

Qual o olhar e a contribuição da movelaria brasileira na reconstrução das vidas e da economia em regiões afetadas por catástrofes? Com essa provocação, empresários do setor de todo o país reúnem-se em Curitiba nos dias 1 e 2 de outubro, para a 11ª edição do 11º Congresso Nacional Moveleiro - edição 2024. Organizado pela Fiep (Federação das Indústria do Paraná) em parceria com a ABIMÓVEL (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário), o evento vai discutir as consequências de tragédias ambientais como a vivida pelo Rio Grande do Sul, refletir sobre a responsabilidade social e sustentável da indústria moveleira, além de mostrar como empresas do setor contribuíram para mitigar o sofrimento da população, com ações voluntárias de impacto.







O principal objetivo do Congresso é fortalecer o setor moveleiro nacional, contribuindo para o seu desenvolvimento. O summit da movelaria brasileira tem uma programação dinâmica de palestras, painéis, rodadas de negócios e um concurso voltado a estudantes para fomentar ideias que contribuam para a reconstrução das vidas e da economia em regiões afetadas por catástrofes.

“O evento tem dois dias de muita interação entre os profissionais da área, além de ser uma vitrine para a indústria moveleira, proporcionando uma plataforma para inovação e desenvolvimento de novas tecnologias”, diz Irineu Munhoz, Coordenador do Conselho Setorial da Indústria Moveleira da Fiep e Presidente da Abimóvel. “Nossa temática não apenas reconhece os desafios atuais, mas também busca soluções inovadoras e sustentáveis para reconstruir vidas e economias afetadas por desastres, trazendo novas perspectivas para o futuro do viver — o que a indústria de móveis sabe fazer de melhor!”, completa.





A força moveleira

A indústria moveleira movimenta mais de R$ 52 bilhões por ano no Brasil, segundo dados do Conselho Setorial da Fiep. Com 21,7 mil empresas, o setor de móveis nacional emprega cerca de 270,6 mil trabalhadores diretos e indiretos, investe em tecnologia e leva a marca do Brasil para cerca de 180 mercados internacionais,





Os estados do Sul e Sudeste se destacam no cenário nacional e concentram 74% das empresas moveleiras e quase 80% dos empregos do setor no país. O Paraná tem o segundo maior número de postos de trabalho e de indústrias, gerando 38.490 empregos em mais de 3 mil estabelecimentos.

O Congresso vai mostrar a força do setor moveleiro, seus desafios e investimentos em inovação. Cerca de 700 participantes são esperados no evento, entre arquitetos, designers, influenciadores, representantes da indústria e varejo, fornecedores de insumos, bens e serviços. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: https://www.congressomoveleiro.com.br/evento/congressomoveleiro.





Grandes nomes do setor e renomados palestrantes estão confirmados para essa edição. A atriz e escritora Danni Suzuki vai falar sobre o potencial humano e o poder da solidariedade, provocando uma reflexão sobre o papel de cada um em uma constante evolução. Já o palestrante Thiago Concer, especializado em vendas, traz o desafio da gestão comercial na reconstrução da vida das pessoas e da Economia.

Também estão confirmados Carlos Ferreirinha, consultor especializado no segmento de luxo, Marcos Batista, Diretor de Inovação do CPS (Centro Paula Souza) e Cofundador da startup Sala do Empreendedor Digital (GOVTECH), o designer Sérgio Matos e a arquiteta e presidente da Confraria AD, Elisa Mielke, entre outros palestrantes.





SERVIÇO

11ª Congresso Nacional Moveleiro 2024

Data: 1 e 2 de outubro de 2024

Local: Centro de Eventos da FIEP, Av. Comendador Franco, 1.341 – Jardim Botânico, Curitiba-PR

Inscrições e detalhes sobre a programação: https://www.congressomoveleiro.com.br/evento/congressomoveleiro





Para atualizações sobre o 11º Congresso Nacional Moveleiro siga as páginas do Instagram da Abimóvel (instagram.com/abimovel) e do evento (instagram.com/congressomoveleiro).