DER assina contrato de R$ 7,6 milhões para oito obras em rodovias do Norte do PR

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná contratou a reforma de nove obras de arte especiais (OAEs) em rodovias do Norte Pioneiro. O investimento é de R$ 7.651.898,85, com prazo de execução de nove meses após emissão de ordem de serviço, o que deve acontecer nos próximos dias.





São sete pontes, um viaduto e uma galeria, que irão receber serviços como reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança, melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, além de nova pintura, entre outros.

As OAEs estão localizadas em rodovias estaduais de oito municípios: Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Joaquim Távora, Salto do Itararé, Ribeirão Claro, Carlópolis, Santa Mariana e Itambaracá.





A Ponte Rio Itararé, sobre a Represa de Chavantes, na divisa com São Paulo, irá concentrar mais da metade dos recursos previstos no contrato, devido ao volume de serviços. A estrutura tem 1.524 metros de extensão e largura de 10,3 metros, com duas pistas de rolamento e passeios para pedestres.

Estão previstos para ela os serviços de recuperação da laje danificada por um acidente com um caminhão, recuperação dos trechos com guardas-corpos destruídos, tratamento dos buracos no pavimento de concreto e recuperação dos pilares de concreto armado que sustentam a ponte, além da manutenção e melhorias que também serão feitas nas demais OAEs.