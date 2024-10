Dia das Crianças movimenta compra de presentes na internet, mostra pesquisa

Os londrinenses planejam gastar, em média, R$ 191,53 com a compra do presente do Dia das Crianças, mas neste ano, as lojas virtuais devem ficar com a maior parcela do total das vendas.





É o que aponta a pesquisa feita pelo Grupo Datacenso a pedido da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná). Segundo o estudo, 54% dos consumidores pretendem fazer suas compras pela internet enquanto os shoppings e o comércio de rua têm 25% e 19% da preferência dos consumidores, respectivamente.

A pesquisa mostrou que antes de comprar os presentes, o ambiente virtual também é o mais acessado pelos londrinenses na hora de pesquisar os preços. Essa é a forma utilizada por 79% dos londrinenses enquanto 21% comparam os preços entre as lojas físicas. Outros 14% também pesquisam os valores nas lojas físicas, mas por meio das redes sociais, como WhatsApp ou Instagram.





Estudos sobre expectativa de vendas em datas comemorativas anteriores feitos pela própria Faciap já apontavam crescimento do comércio on-line.

Essa tendência, somada ao fato de o feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, cair em um sábado, deve fazer muitas vendas migrarem para o comércio eletrônico ou shopping centers. Entre os londrinenses ouvidos na pesquisa, 48% disseram deixar as compras dos presentes para a última hora contra 52% dos que se antecipam.





"Sábado é um dia muito forte para o comércio de rua e o feriado prejudica bastante as vendas", disse o presidente da Faciap, Fernando Moraes, lembrando que em novembro haverá ainda outros três feriados, sendo um no sábado, Dia de Finados (2), e outro na sexta-feira, dia 15, da Proclamação da República.

Em 2024, pela primeira vez, será comemorado também, nacionalmente, o Dia da Consciência Negra e Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro. "Feriados na sexta e no sábado são bem ruins."

No feriado de 12 de outubro, supermercados e shopping centers irão funcionar normalmente em Londrina e um acordo entre os sindicatos patronal e trabalhista permite a abertura das lojas de rua, mas desde que cada comerciante homologue a decisão junto aos sindicatos, assumindo o compromisso de cumprir todas as obrigações trabalhistas, como pagamento de horas extras, vale-alimentação de R$ 25, além de R$ 150 por funcionário e compensação do dia trabalhado com folga posterior.





"Tem muito varejista confundindo porque tem a lei que flexibiliza o horário do comércio das 8 às 21 horas, mas esta lei não vale para feriados. Quem quiser abrir no dia 12, precisa assinar um acordo específico com o Sincoval", destacou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, Ovhanes Gava.





"Aumentam muito os custos para os lojistas", disse o presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Angelo Pamplona. Uma alternativa à abertura das lojas no feriado seria a extensão do horário de funcionamento do comércio nesta quinta (10) e sexta-feira (11), até as 21 horas.





