Dia dos Pais terá comida de boteco no Calçadão para atrair consumidores para o comércio

Os cardápios terão chope, espetinho, caldinho de feijão, calabresa acebolada, sanduíche de pernil, pastel, churros, yakisoba, cookies, brownies e crepe suíço. Combinando com a proposta, as atrações musicais serão dedicadas ao samba.

A Feira na praça é uma iniciativa que, segundo a Acil, tem atraído bom público em datas comemorativas do comércio. O Boteco na Praça, que vai funcionar das 17h às 21h dos dias 10 e 11 de agosto, na praça Gabriel Martins, no Calçadão de Londrina, terá barraquinhas gastronômicas com comidas de botequim e música ao vivo.

A Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) prepara uma ação para atrair consumidores para o comércio central na véspera e antevéspera de Dia dos Pais. Para a data comemorativa, a tradicional Feira na Praça vai se chamar Boteco na Praça e a entidade estimula os comerciantes a permanecerem com as portas abertas até as 22h.





O presidente da Acil, Ângelo Pamplona, diz que o Boteco na Praça é uma forma de ocupar o espaço público de maneira lúdica, oferecendo entretenimento para aos consumidores que forem ao Calçadão em busca de presentes para os Dias dos Pais. “Esta ação também está em consonância com as estratégias para revitalização do Centro, estimulando os lojistas a ficarem abertos até mais tarde, dentro das possibilidades da nova legislação municipal”, afirma. A lei municipal permite o funcionamento dos estabelecimentos até as 22h.





Pamplona também alerta os comerciantes a se prepararem para receber o consumidor para as compras do Dia dos Pais. “É preciso ficar atento às preferências do cliente e garantir um atendimento ágil e de qualidade, seja na loja física ou online”, avisa.