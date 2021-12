Do mesmo 'dono', Sercomtel e Copel prometem ampliar fibra ótica para toda Londrina e mais 14 cidades

A Copel Telecom e Sercomtel – controladas pelo fundo Bordeaux, do empresário Nelson Tanure, anunciaram na tarde desta quinta-feira (9), no saguão da Prefeitura de Londrina, que irão implantar estruturas de fibra ótica em 100% da cidade e em mais 14 municípios: Arapongas, Astorga, Bandeirantes, Cambé, Ibiporã, Jacarezinho, Jataizinho, Mandaguari, Rolândia, Sabáudia, Santo Antônio da Platina, Sarandi e Tamarana.

O cronograma inicial prevê que todas as cidades estejam atendidas até setembro de 2022. Para ofertar o serviço, a Copel fará a instalação de uma rede de fibras ópticas de cerca de 3 mil quilômetros. O investimento total é da ordem de R$ 195 milhões e deve gerar 300 empregos. Para se ter uma ideia do tamanho do investimento, estes cabos, em linha reta, seriam capazes de unir Curitiba a Manaus, a capital do Amazonas, que está a 2.745,8 Km de distância.



Já a Sercomtel ficará responsável pela oferta dos novos e mais modernos serviços a uma população estimada em 1,26 milhão de pessoas. Serão beneficiadas 572 mil pessoas de Londrina; e 691 mil nas demais regiões. O número de residências ou estabelecimentos que estarão conectados será de aproximadamente 465 mil. Desse total, 46% somente em Londrina.







De acordo com o diretor-presidente da Copel Telecom, Wendell Oliveira, o projeto denominado “Missão 100% Fibra Ótica” irá proporcionar que cada cidadão de Londrina e da região tenha uma fibra ótica passando em frente de sua casa para que ele tenha a melhor internet do mundo, independente de onde esteja. “Temos uma parte significativa aqui de Londrina em que passam cabos de cobre e que oferecem uma internet de baixíssima qualidade.” Segundo números da Sercomtel, há 120 mil pessoas na cidade que ainda utilizam a conexão por ADSL. Oliveira explicou que a estrutura de fibra ótica irá conectar esses municípios com o que tem de melhor do mundo em termos de comunicação. Ele ressaltou que o principal desafio será de execução. “Precisamos de uma quantidade imensa de mão de obra e a gente tem a convicção que consegue encontrar essa mão de obra aqui.”, apontou.







