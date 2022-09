Em cinco anos, número de veículos novos diminui 30% no Paraná

A aquisição do carro zero, sonho de consumo de milhões de brasileiros, ficou mais distante nos últimos anos para grande parcela da população. Seja por questões financeiras ou comportamentais, as estatísticas mostram uma retração na quantidade de carros novos circulando pelas ruas do Paraná.





Um a cada quatro veículos da frota paranaense tinha até 5 anos de fabricação em 2016. Já no ano passado, este percentual encolheu de 26% para 16%, proporção de um a cada seis veículos. As estatísticas do Detran (Departamento de Trânsito do Paraná) mostram um envelhecimento acelerado da frota nos últimos cinco anos.

Os dados do órgão estadual revelam também que praticamente metade dos veículos que circulavam em 2016 tinha até 10 anos de fabricação. No ano passado, este percentual caiu de 49% para 37%, ou seja, a fatia dos automotores com mais de uma década de uso saltou de 51% para 63%.





Já a proporção de veículos com mais de 20 anos de fabricação cresceu de 25% para 31%, o que significa que quase um terço da frota do Estado é isenta de pagamento de IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores). A última faixa, de veículos com mais de 30 anos de uso, saltou de 12% para 15% do total.





Em números absolutos, a frota paranaense passou de 6.849.066 para 7.900.866 veículos entre 2016 e 2021. No mesmo período, a quantidade de carros com até 5 anos de uso caiu de 1.783.865 para 1.248.526, redução de 30%





