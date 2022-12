Mulheres empreendedoras buscando soluções inovadoras

Já que estamos terminando mais um ano, importante fazer uma reflexão sobre como foi para muitos de nós. Nesta mesma época ano passado, estávamos torcendo para sairmos o quanto antes de uma pandemia que havia causado milhares de mortes e graves problemas na economia.





Por mais que estejamos novamente às voltas com aumento no número de casos e de mortes causados pela Covid-19, a situação está longe daquela que passamos em 2021, graças sobretudo à vacinação. Já em termos econômicos, a preocupação para micro e pequenos empreendedores continua.





Embora o país tenha registrado um aumento expressivo de abertura de empresas nestes dois últimos anos, o cenário continua preocupante. O setor de serviços, que mais emprega e abriga a grande maioria das micro e pequenas empresas, não se recuperou totalmente da pandemia e a necessidade de inovar só aumenta.

Eis a raiz do problema. Como inovar no setor de serviços, sobretudo quando se trata de micro e pequenos empreendedores?

Este ano foi intenso para mim em relação, notadamente, ao meu trabalho como mentor/professor no Programa Empreende Mais. Estamos terminando a terceira turma, com mais de três centenas de alunos matriculados, das mais variadas regiões do Paraná e também de outros estados.

Em comum a todos os alunos, empreendedores que buscam formas de se diferenciar no mercado e obter um espaço ao sol. Já relatei aqui nesta coluna o quanto é difícil vencer como empreendedor nesta país, independente de governos, mandatos ou ideologias.

Nesta última turma chamou-me a atenção a liderança das mulheres neste processo. Que as mulheres são maioria absoluta na população já sabemos, que elas têm dupla jornada, em casa e no trabalho, também estamos cientes, e que as mesmas já sobrepujaram os homens nas universidades é do nosso conhecimento. Dentre os micro e pequenos empreendedores, elas mais uma vez estão a frente.





Conheci três delas nesta última turma. Pessoas com perfis e históricas de vida distintos, mas com a mesma vontade de fazer dar certo um projeto de vida, levar o sustento para a família e gerar tecnologia.

Sim, elas também estão conduzindo projetos de desenvolvimento tecnológico no campo da Tecnologia da Informação e da Comunicação, área ainda dominada por homens, mas que vem, para nossa sorte, tendo maior participação feminina.





Fiquei feliz em constatar esses aspectos. Todos nós só ganhamos com isso. Não só do ponto de vista da justiça social, mas também porque as mulheres são excelentes empreendedoras. O que lhes falta, em várias ocasiões, são boas oportunidades.





Então, convido todas as mulheres, assim como os homens que desejam empreender, a se inscreverem na próxima turma do Empreende Mais. Pode ser a última chance para um curso online, gratuito e de excelente qualidade que você terá pela frente ;)