Shoppings de Londrina ampliam horário de atendimento a partir desta terça; confira

Os shoppings de Londrina passam a atender em horário especial de final de ano a partir desta terça-feira (13) por conta das compras de presentes de Natal. Os shoppings adotaram horários diferenciados na abertura das lojas, sendo que três estabelecimentos vão funcionar até às 23h. Confira a lista abaixo.





Até sexta-feira (16), o comércio de rua pode abrir das 8h às 22h. No sábado (17), a autorização para abertura vai das 9h às 20h, mas algumas lojas antecipam o fechamento - consulte o horário com a loja de sua preferência. No domingo (18), os estabelecimentos estarão fechados.

Publicidade

Publicidade





Por conta do Natal, alguns shoppings ampliaram o horário de funcionamento para esta semana:





Boulevard Londrina Shopping | Catuaí Londrina | Londrina Norte Shopping

Publicidade

Publicidade

Lojas: terça (13) a sábado (17) - das 10h às 23h | domingo (18) - das 14h às 23h.

Alimentação: terça (13) a domingo (18) - das 11h às 23h.

Publicidade





Aurora Shopping Londrina

Publicidade

Lojas: terça (13) a sábado (17) - das 10h às 22h | domingo (18) - das 14h às 22h.

Publicidade

Alimentação: terça (13) a domingo (18) - das 11h às 22h.





Shopping Royal Plaza

Lojas: terça (13) a sábado (17) - das 9h às 22h | domingo (18) - das 12h às 18h.

Alimentação: terça (13) a sábado (17) - das 10h às 22h | domingo (18) - das 11h às 18h.