Londrina: 2024 inicia com aumento no índice de negativados, aponta SPC/ACIL

O ano de 2024 começou com um aumento no índice de consumidores inadimplentes, segundo dados do SPC/ACIL (Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina). O número de pessoas que não conseguiram pagar suas contas em dia, no mês de janeiro, e tiveram seu nome inscrito no cadastro de negativados foi 43% maior do que o número de pessoas que conseguiram “limpar” o nome. Em comparação com janeiro de 2023, o índice de pessoas negativadas aumentou 26%.







Nome limpo

Publicidade

Publicidade





Já o índice de consumidores que conseguiram limpar o nome e deixar o cadastro de negativados foi 23% maior em comparação com janeiro do ano passado. Apesar do aumento no número de consumidores que conseguiram deixar o cadastro de restritos, o número absoluto de consumidores negativados também apresentou elevação.





“O Programa Desenrola Brasil, do governo federal, não tem se mostrado eficiente para alcançar os consumidores inadimplentes do comércio varejista. Uma ampliação do programa precisaria trazer formas de inclusão destes devedores, mas, certamente, será a recuperação econômica e a geração de empregos que permitirá uma queda no nível de inadimplência, tanto em Londrina quanto no país”, ressalta Marcos Rambalducci, consultor econômico da ACIL.

Publicidade





Indicadores





Os dados do SPC/ACIL destacam dois índices: o dos consumidores entrantes (incluídos na restrição ao crédito), que deixaram de pagar alguma conta em dia e tiveram o nome inserido no cadastro de inadimplentes; e os saintes, que estavam com o nome no cadastro de negativados, mas negociaram ou pagaram suas dívidas e ‘limparam o nome’, recuperando o crédito.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA