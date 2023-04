Empresas projetam resultados satisfatórios com negócios fechados na ExpoLondrina

O clima de “fim de feira” passou ao largo de estandes visitados pela FOLHA durante a tarde deste domingo (16), no último dia da 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina 2023). Embora ainda não seja o momento de fechar os números, a maior parte das empresas que investiu em um espaço para apresentar seus produtos ao consumidor demonstrou otimismo com os negócios concretizados ao longo dos 10 dias de evento.







Segundo o gerente geral de vendas da Toyopar, Emerson Nobile, a equipe da concessionária está “bastante feliz” com os resultados, apesar de terem enfrentado certa dificuldade para comercializar veículos movidos a diesel por conta de fatores como o patamar alto do combustível e a cotação elevada do seguro. De acordo com ele, o balanço final deve ultrapassar o montante de vendas registrado na feira do ano passado.

