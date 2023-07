Energia elétrica: bandeira tarifária permanece verde em agosto

A bandeira tarifária vai continuar verde em agosto, isto é, não haverá cobrança adicional nas contas de energia elétrica dos consumidores. A decisão foi tomada devido às condições favoráveis de geração de energia no Brasil, conforme a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). De acordo com a Aneel, a bandeira está no patamar verde desde abril de 2022. A expectativa é que seja mantida até dezembro deste ano.





A bandeira verde vale para todos os consumidores do SIN (Sistema Interligado Nacional). Segundo a Aneel, está sendo possível manter a bandeira tarifária erde devido à melhoria dos níveis dos reservatórios da hidrelétricas.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015. O objetivo é dar transparência ao custo real da energia elétrica no país. As cores das bandeiras, que podem ser verde, amarela ou vermelha, mostram se a conta de luz vai custar mais ou menos de acordo com as condições de geração de eletricidade aos brasileiros. (Com informações da Agência Brasil)