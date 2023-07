Meio Ambiente alerta sobre possíveis golpistas que se fazem passar por fiscais em Londrina

A Sema (secretaria municipal do Ambiente) de Londrina alerta a todos sobre possíveis golpistas que têm se passado por fiscais da DBEA (diretoria de Bem-Estar Animal) e visitado residências.





De acordo com a Sema, foram recebidas três denúncias de situações desse tipo desde a semana passada, sem que o órgão tivesse feito ações de fiscalização nos locais e dias informados.

A diretora de Bem-Estar Animal, Esther Romero Jandre, pediu à população que fique alerta e observe se os fiscais estão identificados com o colete e o crachá, e se o carro que usam tem os símbolos de identificação da prefeitura de Londrina. “É importante pedir a identificação do fiscal e observar se o carro está com a identificação da Prefeitura, porque algumas pessoas dizem estar agindo em nome da Sema, e pedem para entrar nas casas e filmá-las, o que é preocupante”, frisa.





A abordagem dos fiscais da Sema é sempre amigável, destaca a diretora, e não se vale de postura agressiva. Além disso, nenhuma pessoa pode entrar na casa de um cidadão sem ordem judicial, a não ser os órgãos de segurança pública, em ocasiões onde há risco de vida para as pessoas ou para o animal.





“Quando chegamos em uma residência e tem um cachorro preso em corrente, corda ou similares, o que agora é proibido pela lei municipal 13.581/2023, fazemos a verificação da causa que leva o animal a estar preso. Se não se enquadrar nos termos da lei, fazemos as orientações, e a pessoa é notificada para manter o cão solto. Há casos em que o animal passou por procedimento cirúrgico, e que não pode se movimentar ou se contaminar, por exemplo, ou pode estar preso de forma pontual para a limpeza do local, realização de obras e outras atividades temporárias”, pontua.





Ainda conforme a diretora, se a pessoa desconfiar que está sendo diante de um golpista, deve entrar em contato com a Polícia Militar, pelo telefone 190. “Recomendamos que a pessoa peça para o suposto fiscal esperar um pouco, vá para dentro de casa e ligue para a polícia, que tomará as providências necessárias”, comenta.