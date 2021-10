Estudo aponta retomada em gastos com compras e viagens no final do ano

Embora indicadores iniciais mostrem que as pessoas estão se sentindo um pouco mais festivas para a temporada de férias de 2021 do que estavam em 2020, preocupações relacionadas com a pandemia de Covid-19 estão atrapalhando o retorno da tradicional temporada de compras e sinalizando maior alocação do orçamento familiar em viagens e atividades locais, de acordo com as descobertas do novo estudo global de consumo, lançado pelo IBV (Instituto for Business Value) da IBM.

A pesquisa global¹ com mais de 13.000 adultos em 9 países, incluindo México e Brasil, descobriu que enquanto o aumento das taxas de vacinação aliviou as restrições, muitas das pessoas ainda estão considerando cuidadosamente a segurança da socialização, compras e viagens, e muitos dos entrevistados fazendo escolhas com cautela.

"De certa forma, os desafios enfrentados pelas marcas e varejistas em 2021 são mais complexos do que aqueles enfrentados pela indústria quando a pandemia começou. Consumidores se tornaram mais 'tecnológicos', pesquisando mais a cada compra e enfatizando mais a experiência. Com a contínua evolução desse comportamento e do 'landscape' de competidores, aqueles com melhor adaptabilidade e maior poder de inovação terão mais chance de prevalecer", disse Carlos Capps, líder das indústrias de Varejo, Consumo, Saúde e Agricultura da IBM Consulting, América Latina.





"É necessário ter uma mentalidade de uma transformação digital contínua e utilizar automação, AI, blockchain e tecnologias de nuvem híbrida a favor da experiência do consumidor".

Os resultados mais importantes da pesquisa incluem:





Hora das compras para a temporada de férias

• Globalmente, o orçamento para as compras de fim de ano ainda estão 13% abaixo do que estavam em 2019, entretanto, eles aumentaram 30% ano a ano, e no Brasil o aumento foi de 18%. Também, 80% dos consumidores no Brasil disseram que vão às compras neste final de ano.





• O maior aumento por faixa etária globalmente é entre os Millennials (36%).





• Mais de um em cada quatro adultos entrevistados começaram a comprar em setembro ou antes. O dobro de pessoas planeja começar em outubro se comparado com o ano passado. No Brasil, 21% dos adultos entrevistados começaram a comprar ou planejar as compras em outubro, enquanto 59% irão fazer entre novembro e dezembro.





• Existem vários motivos pelos quais os consumidores começaram suas compras de Natal mais cedo - algumas pessoas podem estar preocupadas que os presentes que eles querem comprar estejam esgotados, e alguns podem estar preocupados com atrasos no envio devido a problemas na cadeia de suprimentos ou talvez haja outro bloqueio pela variante da Covid-19.





Compras online na liderança

• Enquanto existe uma demanda notável para produtos locais e comerciantes, as compras online mantém sua posição de liderança neste período de festas. Essa estatística é notável quando comparado com os dados de fevereiro do IBV que apontaram que 73% dos consumidores querem ou esperam retornar aos shoppings depois que eles forem vacinados. Em vez disso, 43% dos consumidores dizem que planejam comprar produtos online e apenas 36% dizem que planejam comprar produtos em lojas físicas. No Brasil, compra online é o método mais escolhido neste ano (41%), seguido de perto por lojas físicas (40%), onde as lojas próximas são favorecidas.





• Em relação ao setor em que os adultos entrevistados planejam gastar seu orçamento nessa temporada de final de ano no Brasil: Alimentos e Bebidas (35%), Roupas (13%) e Calçados e Acessórios (8%), são os 3 primeiros.





Viagens de férias e experiências / atividades em ascensão

• De acordo com a pesquisa, em relação a viagens este ano elas representam uma parcela maior do orçamento de férias em geral, subindo de 5,7% em 2020 para 8,2%. No Brasil o salto foi de 6,2% em 2020 para 8,3% esse ano.





• 56% dos adultos entrevistados no Brasil planejam viajar domesticamente nesta temporada de festas, enquanto 12% planejam viajar para o exterior.





• No Brasil, 37% dos respondentes disseram que planejam viajar para ver família e amigos durante as festas de final de ano em comparação com 25% no ano passado.





• Além disso, passeios e atividades locais no Brasil - jantar fora ou ter experiências como ir a um museu, por exemplo - terá um aumento em 2021 e representará 8,4% do orçamento, ante 7,1% no ano anterior.





• Consumidores brasileiros também afirmaram que farão trabalho voluntário (35%) e doarão para instituições de caridade (51%).





Consumidores continuam se importando com a sustentabilidade

• A maioria dos consumidores estão considerando a sustentabilidade durante esta temporada e eles estão tomando ações para ajudar a reduzir seus impactos ambientais, tanto em suas compras quanto em atividades típicas de férias.





• 85% dos consumidores no Brasil estão considerando a sustentabilidade para as compras: decidir onde eles irão passar a temporada de férias (78%), para planejar um evento (76%), escolher uma marca (70%), selecionar um modo de transporte (70%) e escolher um restaurante (62%).





• Entre as ações que pretendem realizar para reduzir seus impactos ambientais nesta temporada no Brasil: 60% querem evitar plásticos descartáveis, 39% planejam comprar mais produtos cultivados localmente e 37% comprar de marcas que lhes dão mais visibilidade sobre a origem dos produtos estão entre os 3 primeiros da lista.





¹Metodologia IBV Study - O IBM Institute for Business Value entrevistou mais de 13.000 adultos através de nove países (Brasil, Canadá, França, Alemanha, Índia, México, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos) para entender melhor as preocupações dos consumidores em relação à pandemia e Covid-19 e o impacto em como as pessoas planejam celebrar a temporada de férias - como isto pode afetar suas perspectivas em uma série de questões, incluindo gastos de varejo, viagens e participação em eventos futuros. O estudo completo está disponível aqui .