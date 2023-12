Evento StartTech Day reúne empresas de tecnologia e startups em Londrina

Alta performance nas vendas foi o tema do primeiro StartTech Day, evento voltado para lideranças de empresas de tecnologia e startups de Londrina e região.





A programação foi organizada pelo Sebrae/PR, em parceria com a Big4tech. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira (30), no auditório da Bis2Bis, empresa de tecnologia instalada no Boulevard Shopping, e contou com a presença de palestrantes de renome nacional.



A agenda de conteúdos teve palestras do CEO da Ideia Consultoria, Maicon Putti, sobre planejamento comercial e como as empresas podem traçar rotas de sucesso; do CEO da Clickweb, Paulo Henrique Ferreira, sobre como os negócios de tecnologia podem transformar desafios em oportunidades de vendas internacionais; e do especialista em gestão e cultura de atendimento, Edmour Saiani, sobre liderança como a maior força de vendas.





“A proposta do evento foi unir dois públicos diferentes, com interesses em comum e que podem atuar em parceria, que são as empresas do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e as startups”, conta o consultor do Sebrae/PR, Gustavo Ishikawa.

O sócio-fundador da Bis2Bis e da Big4Tech, Galleger Ilhe, diz que o evento foi uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho realizado pelo ecossistema de tecnologia, a Big4Tech, que reúne 47 empresas. Ele conta que a parceria com outras empresas surgiu a partir de demandas trazidas pelos próprios clientes, que não faziam sentido para o negócio, mas que precisavam ser atendidas.





“A gente começou a olhar para quem poderia resolver a ‘dor’ do cliente de uma forma melhor do que a gente e fizemos o investimento na primeira empresa. A partir daí, começamos a agregar novos negócios”, explica.





