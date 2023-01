ExpoLondrina 2023 já tem mais de 70% dos espaços comercializados

A Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina de 2023, que será realizada entre os dias 6 e 16 de abril, traz novidades ao público que aliam tradição, inovação, tecnologia, informação de qualidade e entretenimento. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (26) pela diretoria da Sociedade Rural do Paraná em evento no Parque de Exposições Ney Braga.





São dois temas centrais neste ano que irão conduzir a agenda técnica, de palestras e workshops voltados aos produtores rurais e acadêmicos e interessados em conhecimento. A aproximação do campo com a cidade e a sucessão familiar, como informa o presidente da entidade, Marcelo Janene El-Kadre.

No último ano, a ExpoLondrina recebeu mais de 500 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 1,5 bilhão em negócios. Neste ano, a expectativa da dos organizadores é superar esse número. Em 2023, 74% dos espaços reservados para expositores já foram comercializados. Na área de alimentação todos os locais estão esgotados e não há mais área para locação.





Outra novidade é a continuidade da parceria com a Diverti, empresa que fará a operação de entretenimento durante a feita, levando shows, baladas e outras atrações para a arena e camarotes dentro do Circuito Brahma. Artistas sertanejos consagrados voltam a arena da ExpoLondrina como Luan Santana, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Maiara e Maraísa. Mas tem muita novidade como Ana Castela, Dilsinho, João Gomes e Dennis DJ.





O diretor de inovação da SRP, Renan Salvador destaca que neste ano uma das novidades é que ingressos para acesso ao parque, estacionamento e shows poderão ser comprados antecipadamente on line, evitando filas na entrada do parque. O parque também estará com WIFI para todos expositores e púbico em geral em alta velocidade. O diretor cita ainda a Praça da Inclusão, para recepcionar pessoas com autismo e outras necessidade especiais.



As vendas on line do Expo Parque estão previstas a partir de março no site expolondrina.com.br. Já os ingressos dos shows podem ser adquiridos a partir da próxima terça-feira, dia 31 de janeiro, no site da plataforma Total Acesso e também no site da Expo.