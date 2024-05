Percentual de consumidores negativados aumenta no varejo londrinense em abril

Na Câmara de Londrina, avançam projetos do Plano Diretor

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação da CML (Câmara Municipal de Londrina) marcou para o dia 27 de maio, às 19h, a audiência pública do PL (Projeto de Lei) n° 143/2023, de autoria do Executivo, que trata do Uso de Ocupação do Solo Urbano.