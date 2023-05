Alunos da periferia de Londrina são aprovados em Vestibular da UEL e professores comemoram

A jovem também ressalta que o apoio recebido pelos profissionais da educação do Colégio Roseli Piotto fizeram toda a diferença em sua aprovação. "Faz uma enorme diferença, ter pessoas e profissional que apoiam e que dão incentivo. Minha família sempre me apoiou a dar continuidade aos estudos, já que isso é o meu sonho e, inclusive, da minha mãe. Muitos professores do Roseli Piotto me apoiaram e incentivaram, me deram suporte com algumas matérias por fora do colégio. Apoiar e incentivar as pessoas a dar continuidade aos estudar é de suma importância. Às vezes, as pessoas até tem o pensamento em fazer um curso superior, porém uma pessoa incentivando e ajudando é melhor", valoriza.

A caloura de Direito cita que o fato de ser a primeira vestibulanda da sua família gerou momentos de incerteza sobre a aprovação. "Eu sempre tive medo, porque as pessoas sempre me disseram que era muito difícil, e também pelo fato de ninguém da minha família ter dado continuidade [aos estudos]."

"No meio desse caminho, eu comecei a trabalhar. Então, eu sempre estudei por conta própria. Como eu trabalhava como estagiária, sempre que eu tinha um tempo, eu estudava. Ganhei algumas apostilas de uma garota que estudava para Medicina, pedi ajuda ao colégio para imprimir as apostilas do CEPV e eu estudava por elas, fazia exercícios, assistia bastante aulas no YouTube, sempre revisava as matérias que os professores passavam, pesquisava bastante sobre vários assuntos da atualidade, aproveitava bastante as aulas de português e de redação que a professora dava nas aulas", relembra.

"Sempre frequentei escolas públicas. Quando eu comecei a entender mais sobre curso superior, eu já tinha em mente que eu iria prestar o vestibular para cursar Direito na UEL. Por ser uma das melhores do Sul e por ser pública, pois não teria como ter acesso a uma faculdade particular por questões financeiras", diz a estudante recém-formada no ensino médio.

Laysla Fernanda Gonçalves Dos Santos, de 18 anos, relata que tinha o sonho de ser aprovada no processo seletivo da UEL. A alta qualidade da universidade, juntamente com a falta de condições de pagar uma faculdade privada, foram os principais motivos para a escolha.

Dois alunos do Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig, localizado na região norte de Londrina, foram aprovados no Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) , que teve o resultado divulgado na última quinta-feira (4). Os professores da instituição de ensino fundamental e médio comemoraram a conquista dos estudantes, que vão ingressar nos cursos de Direito e Letras Vernáculas.

Oliveira conta que se apaixonou pela língua portuguesa e, com o apoio dos professores e da família, decidiu ingressar no curso superior ofertado pela UEL. "Sempre me interessei pela docência e algum tempo depois, pouco antes de ingressar no ensino médio, percebi que queria fazer Letras. Tinha criado afeição pelo curso e os conteúdos derivados dele, com por exemplo, a literatura. Obtive apoio da minha família e meus professores me incentivaram a fazer uma graduação e continuar estudando", relata o jovem.

Gustavo André Oliveira, de 19 anos, mora no jardim São Jorge (zona norte de Londrina) e também era discente do Colégio Roseli Piotto Roehrig. O estudante, diferentemente de Laysla, teve a oportunidade de ter aulas pelo CEPV, o que o ajudou a ser aprovado em Letras Vernáculas. "Eu estudava nos três períodos do dia: de manhã, no ensino regular; de tarde, no NAAHS [Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação]; e depois ia para o cursinho da UEL [CEPV]", relembra.

Outro aprovado

Orgulho





Professor de Arte e ex-diretor do Colégio Roseli Piotto, André Camargo acompanha a jornada dos dois estudantes desde o ensino fundamental. Para ele, os jovens traçaram caminhos diferentes até chegarem à aprovação. Gustavo, segundo o docente, teve uma ascensão no meio do curso escolar. Laysla, no entanto, já ingressou no ensino fundamental focada.



Publicidade





"Dentro do ensino médio são poucos os estudantes que conseguem ter uma leitura do que querem e se propõem a estudar. O Gustavo foi um estudante que amadureceu na pandemia. A gente tinha um Gustavo no primeiro ano, que era um menino curioso. No segundo ano, ele opta por não estudar 2020 e retorna em 2021 totalmente mudado, focado e engajado. Passa a compor o NAAHS, que foi um fator importante, e passa a assumir responsabilidades, como o grêmio estudantil. Do sexto ano [do fundamental] até o primeiro ano [do ensino médio], a gente tinha um menino. No segundo ano, ele passa a desenvolver um foco", analisa o professor, que atua no colégio há quase 20 anos.





"A Laysla já é um outro caminho. Ela já entrou focada. No sexto ano, ela já era aplicada nos estudos. A mãe é uma pessoa que incentivou demais. Ela tem o incentivo doméstico. Ela ser a primeira da família a ingressar no ensino superior é uma projeção do sonho da mãe. Ela manteve uma constância. Ela mudou para o noturno e disse que precisava trabalhar. Eu manifestei a minha preocupação a ela, porque a tendência do noturno é o aluno relaxar, mas ela conseguiu manter o foco e estudar por conta", relata Camargo.