Feira de cafés especiais começa nesta terça-feira em Jacarezinho

Queijo do Nordeste do Paraná é premiado no Mundial de Tours na França Foi de uma propriedade em Santana do Itararé, município com pouco mais de cinco mil habitantes localizado na região nordeste do Paraná, que saiu o único queijo paranaense premiado na 6ª edição do Mundial do Queijo de Tours.



Também será promovido o 2º Encontro do Comitê Territorial do Norte Pioneiro. Em exposição, maquinários, insumos, cafés especiais e outros produtos certificados e premiados no Brasil e no exterior, como queijos, alimentos orgânicos, morango, goiaba, mel, açúcar mascavo e pamonha. Publicidade

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, conta que, neste ano, o espaço para os produtores de orgânicos e de alimentos diferenciados foi ampliado e vários compradores foram convidados a visitar a feira. Por isso, nos três dias, rodadas de negócios podem resultar na ampliação de mercado e geração de renda para os agricultores.

“Nosso trabalho, no norte pioneiro, tem sido fomentar o cultivo de produtos diferenciados para promover o desenvolvimento regional e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, explica. Publicidade

Capello lembra que a vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, na categoria Produtora Rural, Lucélia Aparecida da Costa, de Jaboti, é um dos casos de sucesso no norte pioneiro, que acaba de ser reconhecido no Paraná. Segundo ele, todos os exemplos apresentados na feira deste ano são da região e prometem inspirar os demais produtores a investir na busca por certificações para levar maior valor agregado aos produtos e ganhar competitividade no mercado.

O gerente regional do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar – Emater (IDR-Paraná) de Santo Antônio da Platina, Maurício Castro Alves, informa que a programação técnica trará conteúdos sobre as principais cadeias produtivas para atender às necessidades e expectativas dos agricultores do norte pioneiro, com destaque para a produção de orgânicos. Publicidade

“O cultivo de orgânicos cresceu de forma expressiva na região, que saiu de um contexto de 25 produtores certificados, há cerca de cinco anos, para aproximadamente 250”, cita.

Também estarão em pauta a agroindústria, a regularização de pequenas torrefadoras de café e o cultivo da pitaya, que tem crescido e gerado bons resultados para os produtores locais. De acordo com Alves, os fruticultores conhecerão, na feira, uma nova variedade do morango, que será lançada pela Embrapa. Publicidade

“A Ficafé ganhou uma nova roupagem com os produtos diferenciados, que agregam valor para agricultura da região. É uma feira estratégica para o setor”, destaca.



Ficafé e Feira Sabores 2023