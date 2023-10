Queijo do Nordeste do paranaense é premiado no Mundial de Tours na França

Foi de uma propriedade em Santana do Itararé, município com pouco mais de cinco mil habitantes localizado na região nordeste do Paraná, que saiu o único queijo paranaense premiado na 6ª edição do Mundial do Queijo de Tours, na França, um dos principais concursos de queijos do mundo.



Realizado de dois em dois anos, o concurso premiou neste ano 81 brasileiros, entre as mais de 900 medalhas anunciadas pela organização. Na edição anterior, em 2021, foram 57 medalhas para os produtores do Brasil.



O produtor Leomar Melo Martins, do Sítio Aliança, comemora a conquista da medalha de bronze na competição deste ano. Ele concorreu com o queijo maná safrás, um produto autoral que foi criado há cerca de um ano, sendo testado desde então até encontrar o melhor equilíbrio.



Segundo ele, o prêmio recentemente conquistado na França traz uma série de benefícios.





“Primeiro traz o aumento da nossa responsabilidade. Segundo que o Norte Pioneiro, nossa cidade Santana do Itararé e nossa queijaria ficaram conhecidos no cenário internacional de queijos de qualidade. Essa conquista fez a procura pelos nossos queijos aumentar demais”, pontua.

O QUEIJO





O queijo premiado maná safrás é feito com leite de vacas da raça Jersey, de altíssima qualidade, e conta com sassafrás em sua composição, maturando em câmara fria por no mínimo 30 dias.



“Sassafrás é uma folha comum de ser usada no chimarrão, tem uma leve ardência, parecida com cravo. E dá um toque de rusticidade e beleza ao queijo, com sabor refrescante e ligeiramente adocicado”, descreve.





