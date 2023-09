Feira em Apucarana vai ofertar vagas de emprego para profissionais com mais de 50 anos

Feira em Apucarana irá ofertar vagas de emprego para 50+

A primeira edição do Projeto “Empregabilidade 50+ Apucarana” será realizado na próxima terça-feira (3), das 9 às 17h, no Espaço das Feiras. Idealizado pelo Fórum Desenvolve Apucarana e Cesa (Câmara de Ensino Superior de Apucarana), o evento será realizado em conjunto com a prefeitura municipal e tem como objetivo abrir as portas do mercado de trabalho para pessoas que já atingiram os 50 anos de idade.