Festas de fim de ano movimentam agricultura familiar no Paraná

O setor agro no Paraná tem muitos motivos para comemorar quando chegam as festas de final de ano. O mercado de frutas, flores, hortaliças e de carnes especiais, por exemplo, recebe um importante incremento motivado pela maior procura em virtude do Natal e do Réveillon.

Somente nas cinco Ceasas do Paraná (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu), mais de 100 toneladas de hortifrúti devem ser comercializadas em dezembro deste ano. No ano passado, foram comercializadas 116,5 toneladas – neste ano, essa marca deve ser superada inclusive.



Movimentação de hortifrúti junto às cinco Ceasas do Paraná deve superar 100 toneladas em dezembro



O diretor-presidente da Ceasa Paraná, Éder Eduardo Bublitz, estima que o volume de vendas deverá crescer pelo menos 15% na época de festas em relação ao restante do ano. Com as festas, o fluxo estimado é de um público até 30% maior.





Éder destaca que não são apenas produtos como frutas e flores os mais procurados neste período. “O crescimento acaba sendo geral, ampliando as vendas também de verduras e legumes. O final do ano, no entanto, não traz novas opções de produtos para os clientes, já que durante todo o ano comercializamos os mesmos produtos”, destaca.





