FIEP quer estimular a inovação por meio de parcerias

Procurando trazer as principais lideranças do Paraná para tratar de inovação e empreendedorismo, conversei com o presidente da Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), Edson de Vasconcelos, que assumiu o cargo em outubro desse ano.





1) Em seu plano de trabalho, a nova diretoria da Fiep coloca alguns tópicos que devem fazer parte de uma política industrial efetiva para o Paraná. Dentre eles, o incentivo e o financiamento da tecnologia e inovação nas empresas. O senhor pode detalhar melhor essa proposta?

Nossa diretoria entende que o Paraná já tem uma indústria forte, sendo atualmente o quarto principal polo industrial do país, mas tem potencial para crescer ainda mais. Para isso, defendemos e queremos colaborar para a construção de uma política industrial para o Estado, o que inclui um conjunto de ações promovidas pelos setores público e privado para criar um ambiente mais favorável à atividade industrial no Paraná. Dentro dessa política, entendemos que o estímulo a investimentos em tecnologia e inovação é um dos principais pilares, já que isso é fundamental para aumentar a competitividade das indústrias. Queremos contribuir para a ampliação de programas de financiamento da inovação, tanto com recursos públicos quanto privados. Também é essencial ampliar as parcerias das indústrias com instituições de pesquisas de diferentes áreas. Entendemos, ainda, que é muito importante envolver os municípios, auxiliando-os para que compreendam a necessidade de criar condições para que a inovação e o desenvolvimento industrial sejam viáveis em seus territórios.





2) Segundo dados que coletei em minha pesquisa de doutorado, um dos grandes gargalos do ecossistema de inovação brasileiro está na falta de conexão entre os diversos entes (governo, empresas e centros de pesquisa). As iniciativas geralmente são esparsas e não trazem resultados contundentes porque ficam adstritas a determinados segmentos. O que a nova diretoria da FIEP pretende fazer nesse sentido?

Realmente, é preciso avançar nessa conexão entre os diferentes atores envolvidos no processo de inovação. Mas acredito que o Paraná já vem avançando nessa área. Hoje temos diversos ecossistemas de inovação se desenvolvendo em diferentes municípios e regiões do Estado. Outro meio eficiente para acelerar essa conexão é a criação de parques tecnológicos, que reúnem todos os atores em um único espaço. O Sistema Fiep, com recursos obtidos junto à Finep, está em processo de implantação de um parque tecnológico em Curitiba, que será voltado para a temática da mobilidade inteligente, buscando acelerar os desenvolvimentos necessários para que a indústria possa ter mais eficiência na logística e no desenvolvimento da mobilidade elétrica no país. Além disso, o Sistema Fiep também tem Habitats de Inovação para desenvolver o potencial de inovação das empresas no Paraná, oferecendo consultorias em inovação aberta, captação de recursos para inovação, cultura e estratégia de inovação, e fazendo a conexão entre os atores.

Continua na próxima semana ;)

*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)