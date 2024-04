Governo lança programa que estimula MEIs, Micro e Pequenas Empresas

O Governo Federal lançou, nesta segunda-feira (22), o Programa Acredita, que tem como principais metas ampliar o acesso ao crédito no país e garantir mais apoio aos MEIs (Microempreendedores Individuais) e às micro e pequenas empresas.





A Medida Provisória que institui o programa foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o evento de lançamento no Palácio do Planalto.



Entre as novidades, está a criação de um programa que incentiva a renegociação de dívidas para MEIs e para micro e pequenas empresas, inspirado no Desenrola.





O Desenrola tem como público-alvo pessoas com o CPF negativado e já beneficiou 14 milhões brasileiros. Possibilitou a a renegociação de aproximadamente R$ 50 bilhões em dívidas e foi prorrogado até o dia 20 de maio.



O Acredita também cria o ProCred 360, iniciativa que estabelece condições especiais de taxas e garantias por meio do FGO (Fundo Garantidor de Operações) para operações destinadas a MEIs e microempresas com faturamento anual limitado a R$ 360 mil.





Para esse público, o programa oferece taxas de juros competitivas, fixadas em Selic + 5% ao ano. Além disso, permite o pagamento de juros no período de carência, contribuindo para uma melhor organização financeira dos tomadores de crédito.



Para as empresas de porte até médio, com faturamento de até R$ 300 milhões, a medida reduz os custos do Peac (Programa Emergencial de Acesso a Crédito), com 20% de redução do ECG (Encargo por Concessão de Garantia).







EIXOS

O Acredita está baseado em quatro eixos principais. O primeiro (Acredita no Primeiro Passo) é um programa de microcrédito para inscritos no CadÚnico. O segundo (Acredita no seu negócio) é voltado às empresas, por meio do Desenrola Pequenos Negócios e Procred 360.





Há ainda uma frente que visa a criação do mercado secundário para crédito imobiliário. Por último, a aposta no Eco Invest Brasil - Proteção Cambial para Investimentos Verdes (PTE), que tem como objetivo incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no Brasil.





