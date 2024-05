Efeito Madonna: supermercados do RJ esperam aumento de 18% nas vendas na semana do show

Além de mexer com a expectativa de centanas de milhares de fãs, o megashow gratuito da cantona Madonna na praia de Copacabana, no sábado (4), também causa reflexos na economia do Rio de Janeiro. O setor de supermercados, por exemplo, espera com empolgação a presença da rainha do pop na cidade, estimando um crescimento de 18% nas vendas.





A projeção é da Asserj (Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro). De acordo com a pesquisa feita com supermercadistas do bairro, os produtos que devem alavancar as vendas até o dia do show são bebidas, principalmente alcoólicas, isotônicos, alimentos prontos e lanches rápidos.

Os estabelecimentos também aumentaram, em média, 10,5% os estoques nas lojas. Para dar conta das vendas, reduzir filas e manter reposição acelerada, as unidades reforçaram as escalas de funcionários, sendo praticamente força máxima no sábado, o que não costuma acontecer em fins de semana.





Para o setor, a data está sendo tratada como um réveillon, quando a orla da praia fica lotada para a queima de fogos da virada. São esperadas 1,5 milhão de pessoas.

