Grupo Catuaí anuncia abertura de shopping em Cascavel em 2024

O empreendimento será inaugurado em 2024 e terá mais de 200 lojas, com 27 opções de fast-food, oito restaurantes privativos e cinco salas de cinema



O Grupo Catuaí apresentou nesta sexta-feira (23) o projeto das obras do Catuaí Shopping Cascavel. O evento, que ocorreu no canteiro de obras, reuniu jornalistas e autoridades da cidade e região. Participaram representantes dos setores comercial, industrial, do agronegócio, órgãos públicos e associações privadas do Oeste do Paraná. Serão investidos no empreendimento mais de 700 milhões de reais, sendo 400 milhões dos empreendedores e 300 milhões dos lojistas. O shopping terá mais de 65 mil metros quadrados de área construída e mais de 30 mil metros quadrados de área bruta locável.





O empreendimento terá mais de 200 lojas, sendo seis lojas âncoras, 14 semiâncoras e megalojas, 27 opções de fast-food, oito restaurantes privativos, praça de alimentação com capacidade para aproximadamente 1,5 mil pessoas, cinco salas de cinema sendo uma Stadium e também outras opções de entretenimento, além de 1.500 vagas de estacionamento.

O projeto foi atualizado e segue as mais novas tendências do varejo, ao agregar qualidade de vida, lazer, entretenimento, alta gastronomia e experiências inovadoras, aliadas às melhores opções de compras. Todos os detalhes são planejados para bem atender os moradores de Cascavel e mais de 70 municípios num raio de 100 quilômetros de distância, com fluxo mensal estimado em 600 mil pessoas.





Quando o shopping estiver em funcionamento, serão abertas duas mil novas vagas de empregos diretos e seis mil indiretos. “Estamos trabalhando para trazer o que há de melhor no varejo de shopping, com as mais desejadas marcas, além de ser a oportunidade ideal aos empresários que desejam investir em franquias. E o resultado de toda essa movimentação são novos negócios que beneficiarão o emprego, renda e desenvolvimento da região”, explica o empresário Alfredo Khouri.

Entre as autoridades, esteve presente o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, que destacou a importância do empreendimento para a cidade. “Nossa cidade merece uma obra desse tamanho e potencial, que irá trazer ainda mais desenvolvimento e crescimento para Cascavel. Estamos ansiosos para que o shopping entre em funcionamento, por isso acompanhamos frequentemente o avanço dos trabalhos e estamos otimistas com os grandes nomes de varejistas que irão fazer parte das operações”, afirma Paranhos.