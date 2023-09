Grupo chinês nega ter colocado Belagrícola e Fiagril à venda

O grupo chinês PengDu emitiu nota nesta segunda-feira (18) em que nega que tenha colocado à venda as empresas Belagrícola, de Londrina, e Fiagril, de distribuição de insumos agrícolas e produção de biodiesel em Cuiabá, no Mato Grosso.





O posicionamento ocorre após um artigo da revista Veja apontar que a PengDu (antiga Dakang), braço agrícola da multinacional chinesa Pengxin, estaria de saída do Brasil. Ainda segundo a coluna Radar Econômico, a decisão teria sido motivada pela complexidade logística para o envio de grãos à China.

Na nota, a Pengdu diz que não tem planos de sair do Brasil e que olha para novos projetos, dentre eles a expansão. “Continuamos pesquisando o mercado, olhando toda cadeia do agronegócio, conversando periodicamente com nossos parceiros atuais e outros do mercado, como sempre fazemos em nossa atuação”.







As duas empresas foram adquiridas pelos chineses entre 2016 e 2017 por mais de 1 bilhão de reais. A transação da empresa paranaense, uma das maiores do agronegócio no Paraná, chegou a R$ 820 milhões.





Fundada em 1985 em Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina), a Belagrícola evoluiu de uma revenda de produtos agrícolas para se tornar um dos maiores distribuidores de insumos agrícolas e comercializadores de grãos do Brasil. Está em 147º lugar no ranking das "1000 Maiores Empresas do Brasil", de 2023, do jornal Valor Econômico.





Já o Grupo Shanghai Pengxin é um conglomerado privado com uma carteira diversificada de negócios, incluindo o desenvolvimento de negócios imobiliários, construção de infraestrutura urbana e investimentos de alta tecnologia. Tem mais de 40 subsidiárias, integral ou parcialmente detidas em todo o mundo.