Haddad: revisão da tabela de isenção do IR deve sair até o fim do mês

PRF constata redução no número de mortes por acidente nas rodovias federais da região de Londrina

O número de acidentes nas rodovias federais do Paraná em 2023 se manteve estável, com 1.048 registros, em comparação com os 1.044 em 2022. Apesar disso, a gravidade dos acidentes diminuíram, com uma redução de 17% no número de óbitos.