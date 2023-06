Hospital de olhos de Londrina vai promover bazar com itens apreendidos pela Receita Federal

O hospital de olhos Hoftalon vai promover, nos dias 10 e 11 de junho, um bazar com itens apreendidos e doados pela Receita Federal, que serão vendidos por um preço 35% abaixo do valor de varejo. Os recursos levantados vão contribuir para ações sociais e projetos de atendimento a pacientes pelo SUS.





A organização do evento promete que os consumidores poderão explorar itens como artigos de bazar, equipamentos eletrônicos e celulares. As formas de pagamento aceitas serão dinheiro, Pix, cartão de débito e crédito. Compras acima de R$ 100 poderão ser parceladas no cartão em até três vezes.

Publicidade

Publicidade





Entre os produtos estão perfumes de diversas marcas, smartphones de marcas conhecidas, como Xiaomi e Sansung, videogames Playstation 4 e Nintedo Switch, além de eletrônicos como relógios smartwatch, carregadores, balanças, acessórios para carro, fones de ouvido bluetooth e com fio, caixas de som pequenas, placa-mãe de computador, controle de vídeo games, máquina de cortar cabelo, pendrives, cartões de memoria, entre outros. Ainda estarão à venda produtos como itens de pesca, cortinas, skate e cadeados.