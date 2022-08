IBGE tem cinco vagas imediatas em Rolândia

Dentro do trabalho do Censo 2022, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está com inscrições abertas para recenseador em Rolândia. São 5 vagas imediatas. O candidato deve acessar o site do IBGE, preencher uma ficha e entregar presencialmente na posto de coleta da FACCAR, que fica na rua Dom Pedro II, 400 - Horácio Cabral, até quarta-feira (3), das 9h às 16h e a seleção será feita por meio de Análise de Títulos.

O interessado deve preencher o anexo III do edital 14/2022 e entregar no posto de coleta. A remuneração é feita por produção e os detalhes podem ser acessados neste link. A jornada de trabalho é de no mínimo 25 horas semanais, com previsão de duração do contrato por três meses. O requisito mínimo é ter o ensino fundamental completo.