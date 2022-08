IBGE: 521 recenseadores irão visitar cerca de 200 mil domicílios em Londrina

Após suspensão por conta da pandemia, corte de orçamentos e dois anos de atraso, o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) começou oficialmente em todos os municípios do país nesta segunda-feira (1º). Em Londrina, serão 521 recenseadores em trabalho de campo divididos em subgrupos em todas as regiões da cidade, incluindo a zona rural. Nesta primeira fase, 380 profissionais já estão nas ruas e outros 141 colaboradores devem receber treinamento para iniciar a pesquisa antes do final do mês. O objetivo é concluir o questionário em três meses em cerca de 200 mil domicílios no município .

FIQUE ATENTO





Ao visitar os domicílios, todos os contratados pelo IBGE estarão uniformizados e poderão ter suas identidades confirmadas pelo 0800-721-8181 ou pelo site respondendo.ibge.gov.br. Todos estarão de boné do censo, bolsa, colete do IBGE, crachá de identificação exposto no colete, com nome completo, documento de identidade, foto e ainda um QR Code com o link que leva direto na página do instituto para conferência dos dados, além do celular (azul com identificação) por onde os dados poderão ser enviados on-line.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.