Inadimplência em Londrina volta a crescer em maio

Embora o índice de inadimplência em Londrina tenha ficado negativo nos primeiros cinco meses do ano, com -1%, nos dois últimos meses avançou o número de consumidores que não conseguiram quitar suas dívidas e entraram para o cadastro de devedores.





Após um aumento de 4% em abril, os dados do SPC/Acil (Sistema de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina) referentes a maio apontaram nova alta, de 15%. A base de comparação são os mesmos meses de 2022.

No mês passado, também caiu o número de consumidores londrinenses que conseguiram renegociar suas dívidas e “limparam” seus nomes. Também na comparação com maio de 2022, foram 6% a menos de pessoas nessa situação. No acumulado do ano, o percentual ficou 2% abaixo do que em igual período do ano passado.





Assessor econômico da Acil e coordenador do NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas), Marcos Rambalducci atribui o crescimento das vendas do comércio à alta da inadimplência.





“A pandemia como um todo vem reagindo no pós-pandemia e quando são mais consumidores indo às compras, mesmo que a proporção de quem não consegue pagar suas contas se mantenha, o número absoluto de inadimplentes vai aumentar.”





