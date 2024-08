Inadimplência em Londrina volta a subir no mês de julho

Os índices do SPC/Acil (Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina) revelam que a inadimplência reverteu a tendência de queda e voltou a subir no mês de julho, com um aumento de 35,7% no número de consumidores que não conseguiram pagar suas dívidas em dia e foram inscritos no cadastro de restrição ao crédito, em comparação com o mesmo mês de 2023.





No acumulado dos sete meses de 2024, houve um crescimento de 14,9% no índice de consumidores negativados, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Positivos





Publicidade

Por outro lado, o número de consumidores que pagaram ou negociaram as dívidas atrasadas e saíram da inadimplência em julho subiu 5,2% na comparação com o mesmo mês de 2023. No acumulado de 2024, o índice de consumidores negativados que conseguiram limpar o nome cresceu 17,7% em relação aos primeiros sete meses de 2023.





“A recuperação no número de empregos formais na cidade de Londrina ainda se dá para remunerações baixas, de até dois salários mínimos, o que é um limitador para uma melhora mais significativa da capacidade de quitação de dívidas antigas”, ressalta Marcos Rambalducci, consultor econômico da Acil.

Publicidade





Índices





Os dados do SPC/Acil destacam dois índices: o dos consumidores entrantes (incluídos na restrição ao crédito), que deixaram de pagar alguma conta em dia e tiveram o nome inserido no cadastro de inadimplentes; e os saintes, que estavam com o nome no cadastro de negativados, mas negociaram ou pagaram suas dívidas atrasadas e ‘limparam o nome’, recuperando o crédito.