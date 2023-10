Indústria e construção civil garantem saldo positivo de empregos na RML em setembro

FONTE: A partir dos dados do Caged/Nupea/UTFPR

Coordenador do Nupea, o economista Marcos Rambalducci afirma que a redução do número de postos de trabalho em setembro já era esperado devido ao ajuste em relação ao volume "robusto" de agosto. "Sempre que tem um número muito alto, é esperado um ajuste no mês seguinte, principalmente quando se concentra em apenas um setor. Em agosto, somente o segmento de serviços teve saldo de 909 postos de trabalho abertos", recorda.

Ele também ressalta a importância das ofertas de trabalho feitas pela indústria (385) e pela construção civil (336) nos cinco municípios. “A indústria traz ‘dinheiro novo’ para dentro da cidade, enquanto a construção civil tem alto potencial de fazer o dinheiro circular pela indústria e pelo comércio”, explica.

O economista também ressalta que Arapongas tem indústria moveleira e frigoríficos muito fortes, mas que Rolândia terá um grande incremento com o anúncio da nova planta da JBS, que deve atrair trabalhadores das duas cidades e de Cambé.



Recuperação significativa