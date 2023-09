Invest Paraná quer criar conexões fortes para gerar inovação

Seguindo meu propósito de entrevistar as principais lideranças do Paraná no campo da

inovação, hoje trago as colocações do presidente da Invest Paraná, José Eduardo Bekin:

1) A Invest Paraná é uma entidade, conforme descrito em seu próprio site, que atua

notadamente realizando conexões entre os mais variados entes governamentais e

empresas. Quando falamos em termos de inovação, integração entre os entes do

ecossistema é um dos fatores mais relevantes, já que a inovação é transversal e depende de

elementos distintos. Como a Invest Paraná vem realizando a integração para gerar novos

negócios inovadores no estado?





Na Invest Paraná estamos sempre trabalhando com novos aplicativos e em busca de novos

sistemas inovadores e que façam sentido no ecossistema. A Invest PR trabalha com um

programa chamado Inova Invest em que selecionamos Startups que nos ajudem a acelerar os

programas. Alguns exemplos das Startups que fazem parte do programa são, o Citymatch, cujo

objetivo é selecionar informações relevantes e dados estratégicos para fazer a relação entre

empresa e Municípios; a Repenso, que trabalha com inovação em cima de sustentabilidade e

carbono; e a Ceres Agrointeligência, que tem foco em tecnologia para o agronegócio. De

qualquer forma, nossa atuação mais importante é o trabalho entre nós e os municípios para

trabalhar na inovação com resultado, não em uma inovação vazia e sem propósito.





2) De acordo com o Modelo Triplo Hélice, que gerou os melhores ecossistemas de inovação

do mundo e faz parte das políticas públicas brasileiras há décadas, o Estado tem como

uma das suas principais atribuições criar um ambiente propício ao desenvolvimento de

inovação, por meio, por exemplo, de um arcabouço jurídico. No Brasil, o Estado também

assumiu outras atribuições, como a injeção de recursos e ainda a realização de pesquisas

científicas, como nas universidades públicas, já que as empresas privadas fazem em

reduzida escala, ao contrário do que ocorre em outros países. Como a Invest Paraná vem

estimulando o empresariado paranaense, assim como de outros países, a contribuir para

que o estado tenha um potencial de inovação maior e, ao mesmo tempo, gere novos

negócios?





Entendemos que o principal papel da Invest Paraná na questão da Tríplice Hélice é aproximar as

empresas, principalmente as que já tem dentro das suas estruturas a questão de P&D, mostrando

as Universidades, o sistema de P&D da FIEP e da Fundação Araucária, que são desconhecidos

para a maioria das empresas, por mais que sempre promovemos e discutimos a questão. A

indústria está muito longe das Universidades no Brasil, então o maior papel do Governo, mais

que colocar recursos, é aproximar e trabalhar em conjunto, unindo Universidades e Indústrias.

Ressalto a importância da Fundação Araucária e da FIEP, onde estão os nossos parques de

inovação, e dos 17 polos de inovação do Paraná.





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)