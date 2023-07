Ipem-PR já reprovou 15 postos de combustíveis de Londrina por má conservação das bombas"

O Ipem-PR (Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná) está realizando há dois meses uma fiscalização nos postos de combustíveis de Londrina. O objetivo da ação é verificar possíveis erros contra o consumidor, como as bombas que entregam menos do que está sendo pago, e também outros aspectos, como a segurança, são avaliados pelo órgão. Desde o início das fiscalizações, o Ipem-PR passou por cerca de 60 estabelecimentos em Londrina, sendo que a cidade tem 110 postos de combustíveis





Números atualizados nesta quinta-feira (13) mostram que já foram verificados 662 bicos de abastecimento na cidade, sendo que 140 foram reprovados pelo Ipem-PR em 15 postos. Essas reprovações ocorrem quando o equipamento está em mau estado de conservação - com dígitos apagados ou mangueiras danificadas, por exemplo - ou apresenta alguma irregularidade. Mas em dois bicos foram encontrados problemas conhecidos como “bomba baixa”, que é quando o combustível é comercializado em uma quantidade menor do que está registrado na bomba.

O gerente da regional do Ipem-PR em Londrina, Marcelo Trautwein, explica que em um desses bicos, com diesel, a diferença foi de 180 ml em 20 litros; em outro, com gasolina, a diferença foi de 140 ml - o máximo tolerado é de 0,5% dos 20 litros, ou 100 ml, segundo o gerente. Foram lavrados os autos de infração e as empresas têm prazo para apresentar a defesa administrativa junto ao Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).





Mas apesar de esse ser o aspecto que chama mais a atenção, Trautwein ressalta que o Ipem-PR verifica outros itens nos postos, como fios elétricos descascados, mangueiras com vazamentos e lacres em equipamentos.