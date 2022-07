Justiça Federal autoriza leilão de objetos esquecidos no aeroporto de Londrina

A Justiça Federal de Londrina marcou para os dias 24 e 25 de agosto, ambos às 14h, leilões de bens e produtos esquecidos no Aeroporto Governador José Richa. Os itens foram deixados no terminal no último ano. Os leilões acontecem na Sede da Subseção Judiciária de Londrina, na Avenida do Café, 543.

Entre os mais de 350 objetos na lista dos dois leilões, estão carregadores de celular, roupas, óculos, relógios, livros, joias/bijuterias, eletrônicos, celulares, bolsas/carteiras, brinquedos, entre outros. Os valores dos itens variam entre R$ 1 a R$ 2.000.

A justiça determinou a publicação de editais informativos com prazo para que a população pudesse retirar os bens esquecidos no aeroporto. Encerrado o prazo, ficou determinada a perda total total da propriedade dos bens remanescentes, que agora serão leiloados na data estipulada.